陸H7N9致死率3成 今年已116死
大陸知名呼吸道疾病專家鐘南山今天表示，今年以來中國大陸共發現367例H7N9禽流感病例，其中116例死亡，致死率超過30%。不過他表示，目前沒有人傳人的證據，他有信心大陸能控制疫情。
中新社報導，去年12月以來，中國大陸部分地區H7N9禽流感疫情呈上升態勢，上個月還從感染的人體病例中發現H7N9病毒已經變種。
H7N9的主要特徵是容易發生基因重配和突變，部分突變可能導致病毒對人的感染力、毒力以及人際傳播能力增強。
中國大陸全國人大代表、中國工程院院士、廣州呼吸疾病國家重點實驗室主任鐘南山今天表示，今年1月1日至3月4日為止，全大陸地區已經發現367例H7N9感染病例，其中死亡116例，致死率超過30%。
鐘南山指出，目前已經發現的2例H7N9病毒變異株對之前使用的藥物存在抗藥性，所幸目前看起來並不會對人造成更嚴重的症狀，也沒有出現人傳人的證據。但他也表示，人傳人雖然目前沒有，但仍存在可能性，應加強對禽類市場的管理。
他也表示，H7N9應該不會像2015年的中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）在南韓一樣廣泛傳播。中國大陸有2003年應對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，且當局已經採取嚴格措施，有信心能控制疫情。1060308
(中央社)
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