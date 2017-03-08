英脫歐再遭受挫 英鎊續貶

計畫在3月底前正式啟動脫歐程序的梅伊政府一週來在國會二度受挫！英國上議院週二表決通過脫歐修訂案，讓國會有權拒絕政府與歐盟達成的脫歐協議，這也意味英國國會對於最終脫歐協議將具有「否決權」。

受到英國脫歐進程可能在國會干擾下延誤，加上外界擔憂英國財政恐出現緊縮，週三英鎊再度受壓，英鎊兌美元盤中續跌至1.2160美元，創下1月17日以來最低價位。

(工商)