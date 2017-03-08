幫榮民找頭路保全榮服處簽署就業合作
為提高退除役官兵就業機會，台中榮民服務處與台中市保全商業同業公會、台中市保全業職業工會今天聯合簽署「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」，未來針對保全所需人才加強媒合讓屆退官兵與職場無縫接軌以安眷心。
台中榮民服務處長虞思祖與台中市保全商業同業公會張達錩、保全業職業工會理事長張強生3方代表共同簽署，希望有效連結在地資源，拓展國軍屆退官兵及在地榮民就業管道，簽署後可提供就業及職訓服務。
台中榮民服務處長虞思祖表示，軍人保衛家園與保全人員負責案場安全皆需專業技能與使命感，透過「社區保全」專班訓練讓他們回社會繼續服務，另「台中市榮服處就業站」群組也提供退除役官兵就學、就業及職訓資訊。
台中市保全商業同業公會張達錩指出，除保障薪資待遇每個月3萬元以上另有專業加給3千元，提供退除役官兵先從保全基層人員、儲備幹部、主管甚至總幹事等生涯規劃，「國力變民力」樂觀其成。
台中市保全業職業工會理事長張強生說，專為退除役官兵開設保全人員專業技能課程班，一個班級為30人，實習課程共48小時，訓練期滿且成績及格者將取得學習護照，成功就業。
(中時)
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