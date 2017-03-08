關懷據點露天料理長輩飲食 衛生堪慮

志工「露天料理」給長輩們食用，市議員李麗華爭取改建廚房。（張妍溱翻攝）

台中市太平區光華里社區活動中心「華明關懷據點」志工常利用一旁「露天空地」烹煮食物給獨居長輩食用，礙於法令廚房炊煮影響公共安全，因此冒著風吹日曬雨淋，在外煮食非常不便；市議員李麗華今天與市府官員會勘為老人家請命，直批製訂法令也要合乎民情。

社區民眾指出，每天上午有專人接長輩至活動中心、中午期間供食，因為沒有廚房，為了體貼長輩需求，素食、葷食分別在屋簷下、大樹下烹煮，甚至許多年長志工為了搬爐具和瓦斯爐還閃了腰，令人相當心疼。

李麗華指出，關懷據點一共照顧3個里的弱勢及獨居老人，如果是獨居老人，晚上還得多備一份晚餐，幫忙伙食的志工們通常蹲在地上挑菜，而且煮飯菜的爐具每天都要搬進搬出，不但作業不方便且老人家飲食衛生堪慮。

民政局地治科代理科長梁義芬說，活動中心使用條件規範不一，不得有影響公共安全行為，當初該關懷據點沒申請使用執照也無廚房，將與太平區公所研討後提出解決方案。李麗華則建議，將中心儲藏室改建廚房讓志工方便作業也讓關懷據點長輩有衛生餐飲。

(中時)