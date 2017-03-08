WBC》中華隊遭淘汰 林智勝：大家已經盡力無保留

林智勝3局上擊出右外野高飛犧牲打。（林勝發攝）

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中華隊今與荷蘭激戰9局，最終以5比6敗下陣來，確定遭到淘汰，隊長林智勝表示，今天大家都很有心打這場比賽，結果雖然不如意，但大家都盡力了，明天也會盡力贏球。

此役林智勝3打數擊出1支安打，為球隊打下1分打點，他指出，今天本來就沒什麼好保留了，只有贏球才有晉級的機會，投手也最好的都上來了，真的打得很不錯了。

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面對大聯盟的打者群，林智勝回應說，不會說荷蘭的1到6棒都是大聯盟或日職的頂尖選手，表現就怯場，投手群表現出色，打者們也有選到自己喜歡的球，安打都打得非常好，都盡力了。

(中時電子報)