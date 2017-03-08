經典賽台韓戰 陳冠宇先發

在2017世界棒球經典賽A組首輪同遭2連敗提前出局的中華隊與南韓，明天將進行面子之爭，中華隊決定派出旅日左投陳冠宇先發，迎戰南韓王牌左投梁玹種。

中華隊今天在苦戰9局之後，以5比6敗給荷蘭，與南韓同以2連敗提前出局，明天的台韓戰將成為面子之爭，此外，也要爭取避免淪到下屆經典賽得先打資格賽的命運。

中華隊決定派出旅日左投陳冠宇先發，陳冠宇昨天曾在對以色列之戰上陣，投2.2局被敲4支安打，包含1發全壘打，失2分，但也送出了5次三振；南韓隊則預計由南韓職棒起亞虎隊王牌左投梁玹種先發，梁玹種是2015年南韓職棒防禦率王，也被認為是南韓隊在此次經典賽的王牌投手。1060308

(中央社)