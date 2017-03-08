經典賽未晉級 潘忠韋：9下失誤是關鍵

中華隊今天在經典賽（WBC）對荷蘭一戰展現韌性，可惜9局下半丟掉關鍵分數，以5比6輸球後，確定無緣晉級，球評潘忠韋表示，9下的守備失誤是中華隊輸球關鍵。

中華隊面對爭取晉級的背水一戰，今天2下率先掉分，但立即在3上拿下兩分要回領先，4下雖然又掉3分，但也隨即在5上打回3分重新站上領先，表現出韌性十足的一面。

8下被荷蘭3支安打串連扳平比數後，中華隊9上沒有得分，9下荷蘭首名打者打擊時，中華隊就發生失誤，緊接著投手又送出觸身球保送，並被擊出安打，在無人出局、滿壘的情況下，讓荷蘭靠著再見保送以6比5帶走勝利，也宣告中華隊確定無緣晉級。

球評潘忠韋表示，9下中華隊以失誤開局，這讓投手越投越有壓力，才有後來的觸身球、安打，甚至丟掉再見分的保送出現。

潘忠韋說，中華隊先發投手宋家豪在有危機時還能壓低球路，將傷害控制在最小，表現得很不錯，接手的江少慶面對危機也能製造雙殺，表現得沒話說，讓前一場大量失分的窘境不再出現。

潘忠韋也說，中華隊在打擊上有所發揮，尤其前4棒的串聯做得很好，得分的契機都能掌握，才能在比賽前半段時，一陷入落後就馬上反擊，將領先要回。

潘忠韋提到，中華隊今天投手有守住、打擊也能及時做出反應，守備上則是守了8局好球，可惜9下的失誤開局太沉重，最後只能以輸球收場。

對於接下來中華隊出戰韓國的比賽，潘忠韋認為，投手的調度應該要更主動，狀況好的郭俊麟、陳冠宇都要隨時待命、傾巢而出，攻擊上應該要延續今天的氣勢和不放棄的精神，守備上則要靠場上選手互相提醒，這樣才有機會擊敗韓國，避免下屆經典賽得從資格賽打起的窘境。1060308

(中央社)