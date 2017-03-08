中和廟口電線走火釀火警　警消迅速撲滅

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新北市中和區廣濟宮廟口牌樓今天晚間疑因電線走火引發火警，民眾拍下貼上臉書。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區廣濟宮廟口牌樓今天晚間疑因電線走火引發火警，正好路過的南勢消防分隊隊員江沂里找來滅火器撲滅火勢。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區廣濟宮廟口牌樓今天晚間疑因電線走火引發火警，火勢迅速被撲滅。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區廣濟宮廟口牌樓今天（8日）晚間9時許發生火警，火舌在牌樓上竄燒，廟方及路過民眾發現後報案，正好路過附近的南勢消防分隊隊員江沂里，馬上找來滅火器迅速撲滅火勢，未釀成重大災情。

據了解，廣濟宮近來舉辦遶境祈福活動，在廟前搭建活動鷹架，疑因下雨造成電線走火引發火警，詳細原因仍在調查中。

(中時)