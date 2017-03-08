伊朗控美船艦逼近 挑起波灣緊張情勢
波斯灣上週發生2起險些撞艦意外。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）一名高階官員今天指控美國，挑起緊張情勢。
伊朗革命衛隊高官哈希米（Mehdi Hashemi）在革命衛隊網站「賽帕新聞」（Sepahnews）上說：「美國海軍一艘穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船艦改變路徑，以不專業的方式朝革命衛隊船隊逼近，雙方距離不到550公尺。」
哈希米說，美國和英國近日的行為顯示，他們具「有害、非法及挑釁目的」。
他表示：「他們不只不希望波灣和荷莫茲海峽穩定、安全，還企圖製造緊張和危機。」
五角大廈6日抨擊伊朗海軍行為「不專業」。
五角大廈表示，伊朗一艘護衛艦2日駛近美國海軍無敵號（USNS Invincible），雙方距離僅不到150公尺。接著，數艘小型突擊艇4日駛近無敵號和其他船艦，距離不到350公尺。
五角大廈發言人戴維斯（Jeff Davis）表示，在這2起事件中，美國船艦都必須改變航向，以避免撞上。1060308
(中央社)
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