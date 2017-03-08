陸前銀監會主席：發展民營銀行未限數量
前中國大陸銀行業監督管理委員會主席尚福林對媒體表示，大陸民營銀行的批設已經進入常態化，沒有數量控制上的計畫。
尚福林7日接受每日經濟新聞採訪時說，這些民營銀行確實對支援小微企業、支援當地經濟發展發揮一定的作用，並表示民營銀行沒有數量限制，會「成熟一家批復一家」。
大陸民營銀行試點始於2014年，首批試點包括深圳前海微眾銀行、天津金城銀行、溫州民商銀行、上海華瑞銀行、浙江網商銀行。
目前銀監會共批准籌建17家民營銀行。資料顯示，到2016年底，8家已經開業的民營銀行總資產約為人民幣1800多億元（新台幣8100億元），貸款餘額800多億元。
新任銀監會主席郭樹清2日也指出，民營資本進入金融市場，對於整體發展來說非常有必要，特別在金融服務覆蓋不足、競爭不充分的地方更有必要。
但他也警示，「千萬不能辦成一個民營資本由少數人或者少數資本控制的銀行，變成自己的提款機，進行關聯交易」。
今年1月5日，銀監會頒布指導意見，除了鼓勵民營銀行差異化、特色化經營模式，也在監管方面提出要求，要加強關聯交易管理，嚴格控制關聯授信餘額。1060308
(中央社)
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