槍手喬裝醫師襲喀布爾軍醫院 30多死
阿富汗官員表示，喬裝成醫師的槍手今天攻擊阿富汗最大軍醫院，造成30多人喪生。突擊隊介入歷經近6小時駁火，擊斃4名槍手，伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。
阿富汗最大軍醫院薩達爾達烏德汗醫院（Sardar Daud Khan hospital）遇襲，爆炸和槍響撼動首都喀布爾的外交區，濃煙直沖天際。
內政部發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）告訴法新社：「行動已經結束，所有攻擊者都被擊斃，我們還在評估損害。」
英國廣播公司（BBC）報導，國防部表示，攻擊造成30多人喪生，50多人受傷。
攻擊者持有槍枝和手榴彈，在醫院大門引爆爆裂物，接著對醫院員工和病患開火。突擊隊自醫院屋頂降落，經數小時駁火後擊斃4名武裝歹徒。
國防部發言人瓦奇瑞（Dawlat Waziri）告訴法新社：「遇害者大多是病患、醫師和護理師。」
官員表示，槍手偽裝成醫師突襲軍醫院。伊斯蘭國集團宣稱犯下本案。
醫療人員稍早躲在病房，透過社群媒體發文尋求協助。1名醫院人員在臉書寫道：「攻擊者進來院內。請為我們祈禱。」。1060308
(中央社)
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