WBC》張志豪猛打賞無用 明繼續盡全力不愧對球迷

張志豪今繳出猛打賞表現，可惜球隊輸球收場。(林勝發攝)

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張志豪今面對荷蘭5打數擊出3支安打，繳出猛打賞表現，還包含一發全壘打，狀況相當火燙，可惜球隊輸球收場，他指出，昨天比賽後面大家有找到氣勢，今天第二場，感覺都有放開來打，很可惜輸球。

張志豪此役扮演攻勢發動機，成為中華隊整場比賽緊咬比數，甚至領先的關鍵人物，他說，這不像季賽，都要看每一位球，比賽當下的臨場反應，控制所有的情緒、身體與腦袋，讓自己冷靜不要有太大起伏。

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明天中華隊剩最後一場賽事，將面對地主韓國無關晉級，不過張志豪表示，明天一樣，不管有沒有機會，都要認真面對每一場比賽，才對得起台灣球迷。

(中時電子報)