喬治麥可死因出爐 男友爆粗洩怨氣

喬治麥可死因證實為自然死亡。（圖／達志影像）

喬治麥可死因出爐，男友費迪法瓦茲發文吐怨氣。（圖／取材自費迪法瓦茲推特）

英國歌壇巨星喬治麥可（George Michael）去年聖誕節逝世，震驚全球歌迷，當時外界傳他死因可能為濫用毒品或自殺，而昨（7日）官方驗屍報告終於出爐，確認是自然死亡，令喬治麥可的男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）暴怒連發3則貼文吐怨氣。

據美國媒體《E!Online》報導，英國驗屍官表示喬治麥確認為自然死亡，是擴張型心肌症與脂肪肝疾病造成，稱無其他可疑之處，無需再做進一步調查，並盼外界尊重死者家屬隱私，之後不會再對外多作回應。

而喬治麥可的男友費迪法瓦茲，當時是第一個發現遺體的人，因此一度被警方問話過，引來外界懷疑他與此事件是否有關，如今死因終於揭曉，費迪法瓦茲隨後也在推特連續發文「他媽的」、「終於真相大白了」，並透露先前收到很多惡毒的留言，希望以後能收到「真正的愛」。

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