WBC》情蒐出包？倪福德碰上最會打左投的左打者…

洋基的桂格瑞斯去年對左投的打擊率高達3成24。（美聯社資料照）

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中華隊8日因9局下的「再見保送」不敵荷蘭，其實8局下被桂格瑞斯敲出追平二壘打，也是關鍵。中華隊當時推出左投倪福德「以左制左」，固然是調度常理，但桂格瑞斯被譽為是最會打左投的左打者之一，中華隊的「情蒐」顯然有問題！

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紐澤西當地媒體《nj.com》去年6月曾有一則報導，標題為「洋基的桂格瑞斯如何成為大聯盟最會打左投的左打者」。在2016球季，桂格瑞斯面對左投的打擊率3成24，遠優於他對右投的2成58。

而在《nj.com》撰寫這篇文稿時，桂格瑞斯對左投的打擊率甚至高達3成68，還優於7名當時對左投達50打數以上的右打者！

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倪福德8局下登板被敲出追平二壘打。（中央社資料照）

從這個角度來看，倪福德當時被桂格瑞斯敲出追平二壘打，那顆外角速球雖然壓得不夠低，但也不是真正失投，卻被桂格瑞斯順勢掃到左外野邊線旁落地。與其說是倪仔沒投好，不如說是桂格瑞斯打得更好，賽前情蒐的責任恐怕更大一些。

當然，桂格瑞斯或許不怕左投，但今天也已經敲出2安，考量到他的臨場好狀況，教練團也許可以考慮故意四壞，只是這些都是後話了...

情蒐貴在洞燭機先，政府這次經典賽編列500萬元補助情蒐計畫，但踏錯關鍵一步，中華隊已經無緣複賽。

(中時電子報)