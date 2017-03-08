十三五期間 陸水利建設擬投資2.43兆人幣
大陸水利部副部長田學斌日前在全國政協農業組聯組會議上表示，「十三五時期（2016到2020年）」，水利建設投資預計規模為2.43兆元（人民幣，下同），較「十二五時期（2011到2015年）」實際投資增長20％。
田學斌指出，2017年大陸計劃新開工15項重大水利工程，同時建設中的工程投資規模將超過9000億元。
田學斌表示，十三五期間為促進農田水利建設，將完成新建高效節水灌溉設施，並達到能灌溉一億畝農田的目標，為此政府也將大力推動農業水價改革、並建立節約水量水權交易和政府回購機制等，以制度化和提升基礎建設的手段，確保規畫順利實施。
(旺報)
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