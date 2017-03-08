新竹地院7月搬遷 立委爭取設智財法院或高分院

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新竹地方法院位於竹北興隆路的新大樓即將於7月落成搬遷，原址中正路精華區是否就此有新發展，引起各界關注。如今，市府傳出將爭取現址改建為高等法院新竹分院或專業法院等公設之說，立委林為洲認為應妥為規劃，解決園區智慧財產等相關法律問題。

林為洲認為，美國最具規模的科技重鎮矽谷、東德洲都有智慧財產法院，就近協助附近產業解決如專利、商標等紛爭，新竹地區具備竹科、台元科技園區等工業領域，相對應的法院系統迫在眉梢。

林為洲強調，目前智財法院設立在板橋車站，旅客繁多並不適合。

(中時)