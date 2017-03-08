美國亞太助卿羅素：川蔡通話不代表離開「一中政策」

美國國務院亞太助卿羅素表示，川普和蔡英文通電話不代表美國將離開長期以來的「一中政策」。(江靜玲攝）

美國國務院亞太助卿羅素表示，川普和蔡英文通電話，應被視為是美國對台灣人民的溫情與支持，不代表美國將離開長期以來的「一中政策」。

羅素擔任亞太助卿三年半，是歐巴馬政府亞太策略的主要推動和執行者之一。他將在今年4月借調到紐約亞洲協會擔任常駐外交官。國務院8 日為他舉行餞別。羅素則於7日邀請亞太媒體舉行圓桌訪談。

針對記者詢問，他在川普上任後陪同國務卿提勒森與王毅和楊潔箎等大陸官員晤面時，是否提及台灣問題，以及川普的台灣政策為何？羅素表示，中美官員晤面時，談及台灣議題，並非不尋常之事，但最重要的是，川普與習近平通電話已確認美國長期以來的「一中政策」，這也是美國基於美中「三個公報」和《台灣關係法》的一個中國政策。

羅素說，川普和蔡英文通電話，應被視為是美國對台灣人民的溫情支持，以及確保台灣經濟、安全和民主穩固決心的展現，但這不代表「美國有任何要離開長期以來一中政策的意思」。

美國國務卿提勒森將於下周訪問日本、南韓和中國。羅素表示，他不會隨行，但提勒森在中國將會與習近平晤面，屆時應會商議有關習近來平訪美事宜。不過，相關時間和安排，仍需由白宮公布。目前相關訊息指出，習近平擬在今年4月上旬訪問美國。

(中時)