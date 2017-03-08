經典賽惜敗荷蘭 林智勝：不想輸大聯盟

經典賽中華隊與強敵荷蘭戰到9局下，因再見保送而落敗，隊長林智勝賽後表示，「我覺得台灣隊非常棒，人家是大聯盟，我們也不想輸給他們」。

前一戰7比15敗給以色列，中華隊今晚振作精神，投打都有精彩表現。小聯盟1A投手江少慶中繼4.1局失1分，讓中華隊從5局領先到9局上，表現受到荷蘭總教練讚賞。打者張志豪單場3安打、兩分全壘打，讓球迷為之瘋狂。

林智勝今晚2打數1安打，有1次高飛犧牲打貢獻打點，還有1次四壞保送。他表示，賽前教練團提醒大家，好好面對眼前的比賽，今天打完這一場，明天還有一場，不管如何拿出最好的表現。

林智勝說，今天不管是投手、打擊、守備，中華隊表現非常好，「我給大家打一百分」。

中華隊2敗之後確定淘汰，明天對南韓一戰如果再輸、預賽墊底，下一屆就要從資格賽打起；林智勝說，「沒有退路，明天的比賽好好面對，從教練團、球員、隊職員一起打好明天的比賽」。1060308

(中央社)