兩則消息觸動市場 大陸房市利多來臨？
房企公司債在停滯近4個月之後重新放行，萬達商業地產等IPO申請終於在叫停七年後有所推進。這兩則消息，讓市場的神經瞬間緊繃起來：這兩扇關閉已久的房地產企業融資大門要開啟了？
第一條消息來自於上海證券交易所。澎湃新聞稱，上交所在3月7日發消息稱，通過上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司申請的2016年公開發行公司債券。這是停滯近4個月以來，首次有房地產企業發行公司債申請獲批。
更引人關注的第二條消息來自於證監會，其於3月3日發佈的申報IPO審核情況表中，有四家房地產企業的主板IPO申請從「已受理」狀態轉為「已反饋」，其中，大連萬達商業地產出現在第89位，其餘三家為廣州富力地產、同策房產諮詢和金輝集團。首創置業、廣東碧桂園物業和南都物業這三家房企IPO申請為「已受理」狀態。
(旺報)
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