WBC》苦勝中華隊晉級 荷教頭：要贏不容易

荷蘭靠再見保送氣走中華隊，2連勝晉級複賽，全隊衝入場內慶祝。（林勝發攝）

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中華隊在2013年經典賽以8比3擊敗荷蘭隊，4年後兩隊再度交手，中華隊打完7局後還維持1分領先，但先被荷蘭隊追平，9局下因為再見保送以5比6輸球，送荷蘭和以色列晉級，賽後荷蘭隊總教練穆藍斯（Hensley Meulens）也坦言：「要贏不容易。」

荷蘭隊曾在2013年經典賽以3比8敗給中華隊，4年後再度交手，頂著「A組最強」的光環，卻和中華隊上演苦戰，最後在9局下靠再見保送以6比5贏球晉級，賽後荷蘭隊總教練穆藍斯（Hensley Meulens）也坦言：「要贏中華隊不容易。」

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中華隊此戰從荷蘭隊手中敲出10支安打，比荷蘭少3支，其中5局上在張志豪2分炮的帶動下超前比數，中華隊也維持1分領先，直到8局下被追平，9局下荷蘭在滿壘時選到再見保送逆轉勝，穆藍斯表示：「2013年我們曾輸球，所以不能輕忽，中華隊實力很好，今天得點圈得分能力也很好，是一場好比賽。」

力抗荷蘭隊的大聯盟打線，中華隊唯一的旅美投手江少慶中繼表現精彩，投了4.1局，被敲5支安打，失1分，壓制荷蘭隊打線，表現獲穆藍斯稱讚：「他投得很好。」但他退場後，陳鴻文9局下滿壘沒守住，拱手送出勝利，穆藍斯說：「第9局是關鍵，我們有想辦法要贏。」

(中時電子報)