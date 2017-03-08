不滿遊樂園東家欠薪 前員工竟撬開海盜船領錢

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林姓男子原為內灣某遊樂園員工，去年離職後，兩次前往園內以一字板手撬開海盜船遊戲機具、曲棍球遊戲機具等錢箱，得手1萬5000元，新竹地院法官依竊盜罪判林9月徒刑，得易科罰金。

判決指出，林男因與前東家有薪資糾紛，自認未領到合理報酬，因而懷恨在心，去年先後回到園區，破壞海盜船遊戲機具、桌上曲棍球遊戲機具、選物販賣機等遊戲機台錢箱等，業者清點損失達1萬5000元，報警處理。

林男落網後坦承犯行，但迄今未與業者達成和解，法官依2次攜帶凶器竊盜罪，各判有期徒刑6月，應執行9月。

(中時)