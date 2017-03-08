WBC》倪福德失投？ 林琨笙難過自責

中華隊今敗給荷蘭，先發捕手林琨笙相當自責。(中時資料照 林勝發 攝)

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中華隊經典賽預賽第二戰，以5比6飲恨輸給荷蘭，無緣晉級，先發捕手林琨笙相當自責，他指出，自己沒有做好，讓中華隊沒有贏球，自己有幾次沒有蹲到好的位置，讓投手安心投球，不過大家都表現很好。

此役前7局結束，中華隊還以5比4領先，可惜第8局在3壘有人時，換上倪福德上來救援，僅投2球，就被桂格瑞斯(Didi Gregorius)敲出二壘安打，讓中華隊被追平，最終慘遭逆轉輸球。

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林琨笙回應，是自己沒有蹲到好的位置讓投手們投球，好捕手就是幫球隊贏球，沒有贏球，就是自己的問題，今天有2到3次沒有讓他們安心投球，最後一局運氣也滿差的，之後還遇到這種比賽，自己要深深檢討。

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不過對於今天江少慶中繼4.1局的好表現，林琨笙說，他就是很棒的選手，有機會上大聯盟，他跟王建民有點像，沉球(sinker)很重，也很有速度，所以荷蘭大聯盟級的打者也打不好，加上跟之前亞運相比，江少慶更加冷靜，進步非常多。

(中時電子報)