巴西1月工業生產續弱

巴西周三公布1月工業生產，經季節因素調整後月跌0.1％，其中資本財生產更萎縮4.1％，延續去年低的疲弱走勢，沒有任何復甦跡象。尤其是資本財被視為經濟活動榮枯的重要指標，它反映目前企業在機械上的投資不但沒有任何回升跡象，而且還呈現走低態勢。

(工商)