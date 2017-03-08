最美小三變網紅 網友質疑被打是炒作
今年初被大陸網友封為「最美小三」的泓苡沫，轉戰直播平台成為人氣網路主播，有上萬人觀看，讓不少網友感嘆「連小三都能被捧紅」，但也被質疑當初被打是炒作。
去年底，浙江麗水街頭發生小三被正宮辱罵暴打事件，影片在中國大陸網路上瘋傳，被打的泓苡沫因為姣好面貌而爆紅，還有網友說「這次不能支持原配」。
泓苡沫就此成為話題人物，除了在微博說自己是在不知情的情況下當了小三，還澄清自己沒有整容。
泓苡沫1995年生，年僅21歲，因「最美小三」被關注時，就兼職做服裝模特兒和網路直播，如今更成了網路主播中的紅人。
鳳凰網報導，有網友質疑她當時被打的視頻是自導自演，一切都是為了「想當網紅」。對於網友的質疑，她並沒有正面回應，只是簡單一句：「工作一回來又炸鍋了」。1060308
(中央社)
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