38婦女節高雄《女人．女能》論壇　吸引逾400位婦女參與

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與，高雄社會局長姚雨靜（前排右起）、副市長許銘春、3位與談人：傅孟麗、王怡鳳、李佳燕、社會局副局長葉玉如等與會人士一同合影。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與，高雄社會局長姚雨靜（前排右二起）、副市長許銘春、3位與談人：傅孟麗、王怡鳳、李佳燕、社會局副局長葉玉如等與會人士一同合影。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與，高雄社會局長姚雨靜（前排右二起）、副市長許銘春、3位與談人：傅孟麗、王怡鳳、李佳燕、社會局副局長葉玉如等與會人士一同合影。（王錦河攝）

高雄婦女節《女人．女能》論壇8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與，3位與談人：傅孟麗（左起）、李佳燕、王怡鳳先後分享在高雄文化、醫療、社會運動等不同領域奮鬥的歷程。（王錦河攝）

高雄婦女節《女人．女能》論壇8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與，3位與談人：傅孟麗（左起）、李佳燕、王怡鳳先後分享在高雄文化、醫療、社會運動等不同領域奮鬥的歷程。（王錦河攝）

當李佳燕醫師提到推動家暴驗傷單全台統一收費的歷程時，1位從小和母親忍受家暴後來改從母姓的朱姓女子（前排左二）在台下用力鼓掌、激動落淚。（王錦河攝）

當李佳燕醫師提到推動家暴驗傷單全台統一收費的歷程時，1位從小忍受家暴後來改從母姓的朱姓女子（中）在台下用力鼓掌、激動落淚。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇3位與談人：傅孟麗（後排左起）、李佳燕、王怡鳳先後分享在高雄文化、醫療、社會運動等不同領域奮鬥的歷程，高雄副市長許銘春（後排右）也應邀出席。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與。（王錦河攝）

3位與談人：李佳燕（前排左起）、王怡鳳、傅孟麗、高雄副市長許銘春、社會局長姚雨靜等與會人士一同參與2017高雄婦女節《女人．女能》論壇。（王錦河攝）

當李佳燕醫師在《女人．女能》論壇分享參與婦權改革歷程時，坐在台下的高雄社會局長姚雨靜（前排中）鼓掌支持。（王錦河攝）

與談人傅孟麗在《女人．女能》論壇分享多年參與文化和婦運的歷程。（王錦河攝）

與談人王怡鳳在《女人．女能》論壇分享多年參與兒童閱讀教育的歷程。（王錦河攝）

與談人李佳燕在《女人．女能》論壇分享多年參與醫療和婦權改革的歷程。（王錦河攝）

2017高雄婦女節《女人．女能》論壇：「女力崛起：翻轉社會的溫柔力量」8日在高雄市圖總館舉行，吸引400多位婦女參與，3位與談人：傅孟麗、李佳燕、王怡鳳先後分享在高雄文化、醫療、社會運動等不同領域奮鬥的歷程，進而影響並改善社會。高雄副市長許銘春、社會局長姚雨靜和副局長葉玉如也一同參加。

今天適逢38婦女節，高雄社會局和文化局在市圖總館舉辦《女人．女能》論壇，邀請3位與高雄頗有淵源的傑出女性：傅孟麗、李佳燕、王怡鳳參與講座。傅孟麗早年參與高雄的婦女運動，在當年震驚社會的彭婉如命案逝世周年舉辦「女權火、照夜路」，串連高雄在地婦團一起呼籲政府重視女性人身安全議題，她曾創辦南台灣第1個女性書店，可謂獨立書店的先驅，擔任過記者、編輯、書店董事長，曾訪談撰寫余光中傳，對高雄在地出版文化有深遠影響。

李佳燕醫師察覺受暴女性在家暴防治法和性侵害犯罪防治法通過後，卻仍在醫療上處處受限，讓許多受暴婦女面對高額的驗傷單費用感到經濟壓力，當年各醫療院所的驗傷單收費不一且昂貴(1000至5000元不等)，加上診療過程中因性別刻板印象造成不當問診，李佳燕當年南北奔波，終於推動家暴暨性侵害案件驗傷單全台統一收費(現只要大約100元)。當她提到推動家暴驗傷單全台統一收費的歷程時，1位從小和媽媽忍受家暴後來改從母姓的朱姓女子在台下用力鼓掌、激動落淚，雖然已是多年往事，但聽到演講觸及過往仍不禁激動落淚。近年來李佳燕從診療過程中發現兒童使用過動症藥物的情形過於普遍，於是針對ADHD過度醫療化的現象，從兒童人權、教育與醫療等多元角度推動改革，從關心維護婦女權益延伸到兒童權，被打趣稱為不務正業的家庭醫師。

王怡鳳以兒童閱讀為根基，推動偏鄉閱讀，她深信閱讀對生活、文化和社會能產生改變，因此在孩子還小時就加入繪本閱讀讀書會，並開始推動親子共讀，成立「高雄市蒲公英閱讀推廣協會」，為了將閱讀深入社區，籌劃「小房子」親子閱讀空間，不僅讓高雄在地的繪本插畫家有發揮的空間，也將高雄在地好的繪本讓台灣人知道，而引領王怡鳳推廣兒童閱讀之路的起因是她患有罕見疾病的兒子。

3位與談女性專注投入各自關心的事務，並創造社會正向價值，例如提供友善女性受暴者的友善醫療環境，從生命經驗關心兒童閱讀與人權，關注女性人身安全、社會發展、自我實現的意義與價值，更重要的是她們都以建立「平等、人權、友善」的社會為人生奮鬥目標。3人共同的心聲是給女人機會，女人給自己機會，翻轉角色，突破框架限制，女人將可發揮無比力量，實現社會的正義與美好。

高雄副市長許銘春表示市府長期致力推動促進婦女權益與倡議性別平等政策，運用跨局處資源積極扶植在地團體及和人才，包含由社會局開辦「高雄市社區婦女大學」培訓婦女成為性別種子師資；民政局輔導38個區公所普及設立婦參小組，提供婦女公共參與的機會與平台。

(中時)