沒把關中國貨進口 歐盟罰英國2億歐元

歐盟反詐欺局表示，英國沒有採取足夠措施，對中國貨品進口課徵足額關稅，讓中國貨透過英國流入歐盟，因此該局已建議歐盟執委會，對英國開罰2億歐元，以彌補歐盟關稅上的損失。由於此時正值英國首相梅伊準備啟動英國脫歐程序，因此引起外界揣測這是否是歐盟準備對英國展開報復的開始。

(工商)