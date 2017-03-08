部署防禦系統處理北韓問題 美中不同調
假如中國大陸希望於近日暫停進口北韓煤炭後，能獲得美國讓步，恐將事與願違。
美國開始在南韓部署飛彈防禦系統，這兩個盟國說，有必要部署這套系統，作為防禦北韓的措施，不過中國大陸和北韓將此視為威脅。
美聯社報導，在川普上任數週後，這項計畫使得已處於高風險的美中關係更加緊張，恐進一步讓這兩個世界強權在攜手對抗共同反對的目標，例如約束北韓核子計畫時，面臨更複雜的局面。
大陸擔心終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）強有力的雷達可能追蹤其飛彈，削弱大陸對美國的威懾力。北京當局昨天說，將採取「必要措施」維護自身安全，並警告美韓準備承擔後果。
大陸已對若干南韓企業團體施壓，但目前還不清楚部署薩德防禦系統將對美中關係構成何種衝擊，美國堅稱這套系統不是鎖定大陸。美國專家說，即使不是完全無根據，大陸的擔心也言過其實。
華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的波拉克（Jonathan Pollack）說：「問題在於深感不滿的中國是否將接受一切，或是讓它損害與南韓的關係，以及與美國就北韓問題展開有意義合作的能力。」
大陸上個月宣布暫停進口北韓煤炭，以遵守聯合國安理會去年11月通過制裁北韓進行威力強大核子試爆的決議，顯示大陸對北韓領導人金正恩逐漸失去耐性。
然而，北京當局仍不願對其傳統盟友施加過多壓力，擔心北韓政權瓦解將促使兩韓統一並與美國結盟。
前美國國務院官員和北韓研究專家維特（Joel Wit）說，美中兩國無法聯手處理平壤問題的主因，不只是在部署飛彈防禦系統方面意見分歧，在如何著手處理問題方面也陷入僵局。
他說：「美國老說要加強施壓，和採取軍事行動保護自身與盟友，但中方認為必須與北韓接觸並對話。」（譯者：中央社劉文瑜）1060308
(中央社)
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