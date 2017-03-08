江少慶壓制荷蘭打線 對方總教練也說讚

經典賽中華隊5比6不敵荷蘭，無緣晉級，但整場比賽帶給對手很大的壓力，荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）特別點名中華隊投手江少慶，「讓我們印象深刻」。

中華隊徵召不順，23歲的江少慶來自印地安人小聯盟1A，是中華隊唯一現役旅美球員。結果他今天面對荷蘭打線，從第5局開始，守住中華隊1分領先，直到8局退場後，才被對手追平。

江少慶說，今天狀況還不錯，一進到球場就準備要全力搶勝，「他們是美式球風，還滿習慣的」。

儘管對手有5名大聯盟一線好手、1名日本職棒一軍洋將，江少慶只是小聯盟1A投手，他說「沒有在怕，只想站在投手丘，展現自己的實力，有機會為球隊贏球。對方都是大聯盟的實力，我就利用自己的優勢，攻擊內角球」。

捕手林琨笙說，江少慶是滾地球投手，「我對他很有信心，他也很有信心」，決定強攻對方的內角球。

荷蘭在賽後稱讚中華隊，但勝利還是握在手中。荷蘭這一勝不只篤定晉級八強，也報了4年前的一箭之仇，當年在台中洲際球場輸給中華隊。

穆藍斯說：「2013年我們輸給台灣，這次絕對要拿出最好實力，我知道中華隊有很多好手沒有參加，但他們這場比賽把握很好，得點圈有人時，都能得分，這是很精彩的球賽。」1060308

(中央社)