金石堂進駐台中秀泰廣場 可將書帶進咖啡廳閱讀
全新型態金石堂明（9）日進駐台中秀泰廣場站前店，提供寬敞且眾多座位區，緊連咖啡廳並可將書帶進去閱讀，提供全方位閱讀體驗。
金石堂台中店佔地300多坪，結合秀泰廣場影城與周邊各類生活風格專櫃，如親子餐廳、烘焙坊、咖啡店、拼圖手作，複合式體驗的感受極致，不但飽覽群書還能放鬆休閒。
金石堂台中店有7萬冊以上書籍，以生活提案為主軸，規畫5大主題特色館：旅遊休閒館、健康生活館、商業人文館、語言學習館、兒童館。
其中，兒童館為貼近親子客群，以分齡陳列並設立童書分類排行，讓家長更方便挑選出適合孩子閱讀的書籍；大人文具房提供精緻、實用、個性化的文具禮品，將不定期引進新潮商品與世界接軌。
作家書房為金石堂台中店另一亮點，開幕首檔邀請重量級作家幾米、劉克襄與輕小說暢銷天后藍旗左衽。以專屬平台呈現更多關於作家的創作點滴，包含作家私蒐藏、正在閱讀與推薦閱讀書單，現場也準備留言本，讓讀者寫下想要跟作家說的話。
金石堂台中店蒐集近100位人氣作家，以手寫手繪簽名板方式，寫下各樣有趣留言與讀者互動，讓金石堂台中店更加出版星光雲集。
充滿各式生活風格的金石堂台中店，以全新型態的印象，帶給讀者全方位的閱讀體驗：邀請各位讀者來此體會中台灣閱讀新地標、玩味生活。
(工商)
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