來老樹下聽音樂會 台南藝術節超有fu的音樂會

倚著老樹，在樹下聆賞音樂，這是台南藝術節融合大自然，獻給民眾的最佳獻禮！

2017台南藝術節「城市舞臺」推出系列音樂活動「樹下音樂風景」將於本周六下午2時30分正式展開，為期8周的樹下音樂會活動，選定台南8處以樹木為場域的地點演出，今年特別邀請8組團隊輪番上陣，回歸「音樂」主軸，藉由都市場域中自然營造的生態空間，邀請市民朋友一起來樹下，欣賞旋律與樹木所交織出的音樂風景。

每年於台南藝術節期間舉辦的「城市舞臺」單元，打破專業表演與生活空間的界線，讓整個城市處處都成為表演場域，今年以《樹下音樂風景》為題，呼應2017城市舞臺「在場」主題，讓藝文氛圍伴隨在老樹涼蔭下，向四周蔓延開來，以旋律交織出屬於這片土地的故事。

文化局藝術發展科科長楊馥菱表示，老樹音樂會已邁入第3年，每年皆深受民眾支持與喜愛，台南人文空間及古蹟遍佈，植物生態豐富且完整。因此，今年再度以老樹來串連，結合生態、環保與藝文，邀請包含弦樂、人聲、打擊樂、音樂劇等多元演出類型的8組表演團隊。

演出團隊包括谷方當代箏界、安坡碇樂班文化藝術團、Cellissimo高師樂苑、原住民新秀謝皓成、梁允睿與紅潮劇集、蒙納米豎琴樂團、CMO樂團以及奔放音樂工作室等，從3月11日起持續至4月29日，每週六下午2時30，於8個演出場地登場，正式展開為期8週的《樹下音樂風景》系列音樂會，邀請闔家攜手免費來參與，一起親近大自然與藝文。

奔放音樂工作室音樂總監吳敏慈表示，《樹下音樂風景》把藝術帶入民眾的生命裡，讓音樂、藝術就像呼吸一樣自然、讓大樹與音樂串連起人類的情感，希望透過這樣的活動，一起分享台南美好的事物。

此外，今年每場音樂會都規畫有專業導聆人，陣容包括學術專業領域的張瑀真老師、長期觀察藝術的郭耿甫老師、對古典樂曲有深入探討的焦元溥老師、長期為保護老樹以文字發聲的王浩一老師等各領域的專業人士，透過專家們的導聆以及精湛的音樂演出，帶領大家進入樹木與音樂的藝術饗宴，聆賞台南的「音樂八景」，在樹下修一場自然與藝術的學分。

(中時)