又見法大選負面新聞 馬克宏捲入徇私案
法國媒體報導，總統候選人馬克宏在經濟部長任內，參加了一場未經招標就指定主辦單位的活動，當中可能有人徇私。此案未必影響馬克宏選情，但在選戰方酣時又添一樁負面傳聞。
馬克宏（Emmanuel Macron）於2016年一月以經濟部長身份前往美國拉斯維加斯（Las Vegas）參加消費性電子展（CES），並與500名法國創新科技業者會面。
鴨鳴報（Le Canard Enchaine）報導，這場活動由經濟部轄下的法國企業國際發展局（Business France）規劃，但未招標就指定由公關公司Havas主辦，涉及金額達38萬1759歐元（約新台幣1247萬元），其中10萬歐元花在旅館住宿上，最便宜的房費一晚也超過300歐元，財政督察總署（IGF）懷疑當中有人徇私。
鴨鳴報是諷刺性週報，不時刊登調查報導，近期在法國政壇投下震撼彈的右派總統候選人費雍（FrancoisFillon）之妻涉嫌坐領乾薪案，就是鴨鳴報率先報導。
法國法律規定，金額在2萬5000歐元以上的採購案須公開招標；而涉嫌徇私，最重可處以3萬歐元罰金和2年有期徒刑。
根據費加洛報（Le Figaro），財政督察總署目前不願針對此案回應，但經濟部長兼財政部長沙班（MIchel Sapin）表示，馬克宏和經濟部都無涉徇私。
各項媒體民調顯示，號稱中間派的馬克宏目前是所有總統大選候選人中的寵兒。費加洛報報導，馬克宏已說明，他對此案並不知情，也不認為經濟部沒招標就辦了這場活動，他擔任經濟部長期間，部內都有遵守招標規定。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。