又見法大選負面新聞 馬克宏捲入徇私案

法國媒體報導，總統候選人馬克宏在經濟部長任內，參加了一場未經招標就指定主辦單位的活動，當中可能有人徇私。此案未必影響馬克宏選情，但在選戰方酣時又添一樁負面傳聞。

馬克宏（Emmanuel Macron）於2016年一月以經濟部長身份前往美國拉斯維加斯（Las Vegas）參加消費性電子展（CES），並與500名法國創新科技業者會面。

鴨鳴報（Le Canard Enchaine）報導，這場活動由經濟部轄下的法國企業國際發展局（Business France）規劃，但未招標就指定由公關公司Havas主辦，涉及金額達38萬1759歐元（約新台幣1247萬元），其中10萬歐元花在旅館住宿上，最便宜的房費一晚也超過300歐元，財政督察總署（IGF）懷疑當中有人徇私。

鴨鳴報是諷刺性週報，不時刊登調查報導，近期在法國政壇投下震撼彈的右派總統候選人費雍（FrancoisFillon）之妻涉嫌坐領乾薪案，就是鴨鳴報率先報導。

法國法律規定，金額在2萬5000歐元以上的採購案須公開招標；而涉嫌徇私，最重可處以3萬歐元罰金和2年有期徒刑。

根據費加洛報（Le Figaro），財政督察總署目前不願針對此案回應，但經濟部長兼財政部長沙班（MIchel Sapin）表示，馬克宏和經濟部都無涉徇私。

各項媒體民調顯示，號稱中間派的馬克宏目前是所有總統大選候選人中的寵兒。費加洛報報導，馬克宏已說明，他對此案並不知情，也不認為經濟部沒招標就辦了這場活動，他擔任經濟部長期間，部內都有遵守招標規定。1060308

(中央社)