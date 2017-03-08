WBC》明最後一戰拚韓國 中華隊還有4投沒出賽

「抗荷殺手」潘威倫對上荷蘭一戰未登板，目前2戰都沒出賽。（林勝發攝）

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中華隊在本屆經典賽吞下2連敗後確定無緣8強，明天將（8日）與地主韓國隊進行最後一戰，今晚對戰荷蘭表現精彩的宋家豪、江少慶，以及連兩天出賽的倪福德，3投明天無法再登板，其餘投手都可以出賽，其中包括4名還未有出賽紀錄的球員。

經典賽設有球數限制，投滿50球以上必須休息4天，投滿30球以上必須休息1天，連續2天出賽都未滿30球，必須休息1天。

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7日迎戰以色列，中華隊由郭俊麟，以及陳冠宇、蔡明晉、倪福德、林晨樺、羅國華輪番登板，6名投手用球數都未超過50球。今晚對上荷蘭，宋家豪先發3.1局失4分，用了57球，江少慶強力中繼，4.1局失1分，用了51球，之後倪福德、陳鴻文都有上場。

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中華隊這次共帶13名投手出征，明天最後一戰碰頭韓國，宋家豪、江少慶無法繼續再出賽，倪福德雖然今晚只投2球，但因連續2天出賽，明天不能再上場，中華隊剩10投可用，其中潘威倫、陳韻文、王鏡銘、黃勝雄4人，前2戰都還未亮相。

雖然中華隊與韓國隊都已確定無緣晉級，明天的交手，輸球一方將在分組排名墊底，下一屆賽事需從重新由資格賽打起，雙方教練都已表示要全力搶勝。

(中時電子報)