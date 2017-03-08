廣告內容暗藏性歧視 聖羅蘭海報遭禁

我要評比

巴黎各地對時尚品牌聖羅蘭新廣告中模特兒的外表作出抗議後，法國廣告監管單位要求聖羅蘭撤除這些海報。海報上如紙片人般的模特兒做出「有辱女性」的動作。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，在聖羅蘭（Saint Laurent）系列廣告中，一名穿著皮草外套和魚網襪的女性斜躺在地、雙腿敞開；另一名身穿緊身連衣褲、腳踩溜冰鞋造型高跟鞋的女模則彎腰趴在凳子上。

法國廣告監管部門（ARPP）主管官員馬丁（Stephane Martin）昨天告訴法新社，監管單位共接獲120人投訴，對這些海報展示女性的方式表示不滿。

這個主管部門禁止所有這些對人「帶有貶抑和侮辱性」的呈現方式。

馬丁說，法國廣告監管部門已致函聖羅蘭，要求對方「停止使用這些圖片，撤銷這些圖片，或加以更改」。他表示，10日將對這些廣告做出比較仔細的評估。（譯者：中央社周慧盈）1060308

(中央社)