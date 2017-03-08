保育動物照賣不誤 浙江販賣案價逾4億

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黑熊熊掌、穿山甲屍體，這些保育類動物都出現在野生動物販子的冰櫃內。大陸浙江省檢方日前對這起價值人民幣億元（新台幣4.5億元）以上的野生動物販賣案一審宣判。

中新網報導，涉及巨蜥、穿山甲、熊掌、獅子肉等大陸國家一級、二級重點保護野生動物，共有近百人涉案，嫌犯在去年中歸案。已宣判的32名被告中，有15人被判處10年以上有期徒刑。

陳姓主嫌犯經營野味店，表面上是合法經營，但住處放置的籠子、冰櫃卻都是些活著或已死亡的保育類動物。

報導指出，一隻5公斤重的活體穿山甲，進貨價格是半公斤800元左右，而出貨價格在950元至1000元，利潤豐厚。

陳嫌的父親2008年就因販賣珍稀野生動物入獄，出獄後還特別告誡兒子不要做違法勾當。但因為長期累積的貨源和客戶管道都在，高額利潤誘惑下，陳嫌又開始父親當年的勾當。1060308

(中央社)