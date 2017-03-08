升息預期增溫 美元走強

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美元指數周三盤中上升0.3％，報102.16點，再升破102點大關，主要是美國數據強勁而增加市場對聯準會下周升息的預期，也影響周三盤中金融行情的走勢。其中，美元兌澳元匯率升值近0.6％，報0.7543美元；兌日圓升值0.55％，報114.61日圓；兌英鎊升值0.4％，報1.2155美元；兌歐元則微幅升值0.1％，報1.056美元。

(工商)