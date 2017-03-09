6位梅花獎得主來台 演出5齣經典越劇
在中國大陸地區頗負盛名、成立一甲子的杭州越劇院，今（8）日首次在台北演出，由6位中國梅花獎得主演員同台飆戲，連續5天推出包括《紅樓夢》、《一縷麻》、《西廂記》、《孟麗君》和《新獅吼記》，共5部經典越劇。
導演展敏為杭州越劇院前院長，於該劇院工作40年，他表示，越劇有二大特點，其一是「全女戲」，其二則是專演愛情戲，「京劇裡大多說的是君王將相故事，而越劇則是演才子佳人的愛情戲，此外，越劇所有角色都由女演員演出，也因此需要女扮男裝，這樣子的表演方式讓越劇顯得特別唯美。」
越劇又稱紹興戲，發展至今110年，原本是浙江嵊州的地方戲，後來在上海發揚光大，早年越劇也有男性演員，後來在上海地區發展時，由女演員演出小生的扮相特別受到歡迎，因此沿用慣例至今，但少數部分團隊仍有男性演員。經典越劇老戲包括《紅樓夢》、《西廂記》、《梁山伯與祝英台》等，其中《梁山伯與祝英台》裡的樂段，也被譜寫為《梁祝》小提琴協奏曲，廣為流傳。
展敏表示，杭州越劇院成立至今61年，除了推廣傳統老戲，也需順應時代潮流、求新求變，近年也改編西方經典到歐美地區演出，「我們曾經和挪威易卜生劇院合作，改編西方經典易卜生作品《海上夫人》，用越劇演出的版本，效果很不錯，受到很大的歡迎。」
此次來台演出的梅花獎演員，包括杭州越劇院班底徐銘、謝群英和鄭國鳳，以及福州越劇團的李敏和上海越劇院的單仰萍。今（9）日起至12日將分別演出《一縷麻》、《西廂記》、《孟麗君》和《新獅吼記》，地點為台北市政府親子劇場。
(中時)
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