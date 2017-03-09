加州這城市 擺脫治安汙名

加州奧克蘭市長薛麗比(Libby Schaaf)穿著旗袍盛裝出席當地華人僑社為她舉辦的雞年新年慶會。(圖:陳子巖攝)

美國加州各大城市中曾是罪案最為猖獗的北加州奧克蘭市(City of Oakland)。在白人女市長薛麗比(Libby Schaaf)的帶領下，終於擺脫治安汙名。

在國際婦女節的前夕，奧克蘭市女市長薛麗比特別穿著旗袍盛裝出席當地華人僑社為她舉辦的雞年新年慶會。

對僑社最為關心的治安問題，薛市長指出，在她主政之下的奧克蘭市的治安已大獲改善。在過去的四年中，重大犯罪已下降40%、暴力犯罪下降20%、住家盜竊案更下降60%。她強調，「奧克蘭比以前更安全了」。

奧克蘭市的非洲裔人口超過該市人口的一半，犯罪問題頻傳，也屢屢被評為全美最不安全的城市之一。在2015年上任的薛麗比對於奧克蘭市的犯罪率明顯下降，感到十分振奮，並向僑界人士宣布，除了會繼續現行措施，也將增聘警力，並相信在新任的女警長帶領下，奧克蘭的治安會做得更好。該市市警局曾爆發多宗醜聞，導致局長一換再換，並曾懸空多時。

薛麗比市長在新年慶會上向華人搏感情的說，她是在奧克蘭華埠鄰近長大的，並與前華裔副市長張明德是鄰居。她強調，奧克蘭市以其多元文化為傲，並特別欣賞華人的熱心和才能。

主辦這場新年慶會的陳錫澎在慶會上稱，在國際婦女節的前夕，奧克蘭的婦女是極為兵強馬壯的。除了薛麗比市長是女性之外，市行政官、市警局局長、消防局長等重要職務皆是由女性來擔任。陳錫澎說，「我們對女性有著無比的尊重，這也是我們選在這一天來與薛佛市長歡慶新年的主要原因。」

薛市長上任以來即藉著農曆新年慶會與僑社主要僑團社區組織領袖，包括奧克蘭華商總會、奧克蘭亞太文化中心、亞健社、華人聯合總會、龍岡、黃氏、李氏、林氏、秉公等宗親會餐敘與會晤交流。

(中時電子報)