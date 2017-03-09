WBC》蔣智賢94狂！打擊數據嚇到賽揚左投

中華隊蔣智賢對戰荷蘭敲出安打。(中央社)

經典賽報導贊助

紅襪左投普萊斯被中職打者的數據嚇到。(摘自普萊斯推特)

經典賽報導贊助

棒球經典賽不僅是中華隊爭取佳績的戰場，也是台灣好手表現自己的舞台。雖然本屆無功而返，但也讓更多人看見台灣打者的勇猛。某位中華隊打者在中職的怪物數據還嚇到了大聯盟紅襪隊賽揚獎左投普萊斯(David Price)。

普萊斯在經典賽轉播中看到中華隊打者在中職聯盟的數據，於推特上直呼好扯，4成02打擊率、30轟、109打點？歐買尬，原來這位就是中華隊三壘手、中職中信兄弟的蔣智賢。「有些中華隊打者的數據真是瘋狂...」普萊斯讚嘆，世界各地都有優秀的球員，美國隊也必須好好加油。

推特上的球迷表示，中職的季賽只有120場(大聯盟為162場)，這讓蔣智賢30轟和破百的打點顯得更加恐怖。也有球迷點出蔣智賢曾經是紅襪隊的小聯盟成員，他在2005年與紅襪簽約，經過多年的小聯盟歷練，才在中職發出耀眼光芒。

不過該位球迷也貼上了中職的自責分率排行榜，揭露了「投低打高」的特色，自責分率排行榜第1的羅力，自責分率居然高達3.98，除了鄭凱文之外，前5名有4位是洋投，顯示中職的「打者暴力」其實更像一個整體現象。

(中時電子報)