FBI局長：美國沒有絕對的隱私
在去年總統大選期間飽受爭議的美國聯邦調查FBI局局長柯米(James Comey)今天罕見的現身公開場合，談論網路安全議題，並且語出驚人的表示，「在美國是毫無『絕對隱私』可言的」。他還首度公開證實，自己打算做滿任期。
柯米今天出席首屆波士頓網路安全會議，該會議由FBI與波士頓學院(Boston College)共同舉辦。柯米在會中談到，自從2013年前國安局雇員斯諾登爆料國安機構監聽民眾之後導致各界關注的電腦加密問題，他認為美國人不應該期待擁有絕對隱私，「在美國是沒有絕對隱私可言，也沒有逍遙法外之處。」
不過他也補充道，美國人在特定區域還是可以期待一定的隱私，像是在民眾的家中、車內以及各種裝置等。他又指，「這些隱私是身為美國人的重要部分，政府不可以沒有任何好的理由就入侵我們的隱私，也需要由法院來審視。」
不過柯米今天絕口不提有關維基解密爆料揭發CIA的駭客工具一事。他透露，聯邦調查局光是在去年的最後4個月就透過合法的申請，對2,800個涉及到犯罪和恐怖主義的電子裝置進行破解，其中有43%無法解鎖。
柯米也在會中公開表態將會做滿10年任期，「你們還會跟我卡在一起大概還有6年半時間，所以我一定會再受邀活來出席會議。」
(中時電子報)
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