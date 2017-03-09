WBC》前3屆全敗 中華隊就是想贏韓國

中華隊敗給荷蘭，在本屆經典賽宣告出局。(周鎮宇攝)

經典賽報導贊助

中華隊與韓國隊之間的棒球史是亞洲體壇最悠久的長期對立之一，今年邁入第4屆的棒球經典賽自然也成為兩隊的另一個新戰場，然而歷經3屆的交鋒，可恨的韓國隊卻總是壓著中華隊。

2006年首屆經典賽對戰，開幕首戰就是中華對戰韓國，最後中華隊以0-2遭完封。接著中華對日本一戰，東京巨蛋湧入31000球迷觀戰，中華隊吞下第2敗出局。該屆韓國隊還在預賽打敗日本，以3戰全勝晉級，最終獲得銅牌。

2009年第2屆經典賽，由於賽制調整，吞下兩敗的球隊就直接淘汰。中華隊除了爆冷輸給中國大陸，還以0-9遭韓國隊痛打，黯然出局，這也是中華隊最慘的一屆。韓國隊通過預賽後則是一路殺到冠軍戰才輸給日本。

上屆2013經典賽中華隊在預賽接連擊敗澳洲與荷蘭，直到最後一戰對上韓國隊。打了大半場好球的中華隊，於8局下派出強投郭泓志壓陣，卻挨了姜正浩的兩分彈，最後以2-3落敗，徒留主播徐展元「真的好想贏韓國！」的悲嘆。

經典賽報導贊助

不過上屆中華隊以預賽第1晉級，是實質上的勝利者，也是中華隊歷屆最佳成績。韓國隊預賽就被淘汰，是他們打得最差的一次。中華隊與韓國隊4屆經典賽的預賽都在同一組，因此中華隊或韓國隊打不好，得利的往往就是對手。

換言之，中華隊與韓國隊總是會有1支球隊出線。然而本屆經典賽豬羊變色，以色列與荷蘭異軍突起，中華隊與韓國隊居然同時連吞兩敗，這是兩隊首次一同被淘汰。原本預賽中華對戰地主韓國的壓軸好戲也變調為「保級戰」，若中華隊再輸，下屆經典賽就要重新由資格賽打起。

2014年仁川亞運，中華隊預賽慘遭韓國隊8局「扣倒」，晉級後中華隊奮勇殺退日本隊，但在冠軍賽又敗於韓國隊之手。無論是預賽和決賽都打不過韓國，這與2010廣州亞運的戲碼如出一轍。2015年亞錦賽，地主中華隊以4勝1敗總排名第2，唯一1場敗仗就是在開幕戰敗給韓國隊，最後韓國隊5戰全勝拿下第1。

今日是兩隊在本屆經典賽的最後一戰，對於中華隊而言，即使無緣晉級，韓國隊依然是韓國隊，中華隊絕不願放過任何還以顏色的機會。中華隊郭總表示：「比賽就是這樣子，沒有說放棄的，對韓之戰一定全力以赴。」

(中時電子報)