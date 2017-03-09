瓜地馬拉兒童庇護所火災 至少19人喪生

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瓜地馬拉消防隊說，1個受虐兒童庇護所今天失火，造成至少19人喪生。

失火的原因和死者中包含有多少兒童目前仍不清楚。

失火的聖母升天安全之家（Virgin of the Assumption Safe Home）位於首都瓜地馬拉市東方的1個村莊。

另外有25人遭到不同程度的燒傷，已被送往瓜地馬拉市醫院救治。

初步的報導顯示，庇護所內某些兒童和青少年昨天晚間曾抗議食物不佳和所內職員對待方式。

由國家社會福利當局督導的這個庇護所，專門收容家中受到虐待或露宿街頭的18歲以下青少年或兒童。（譯者：中央社簡長盛）1060309

(中央社)