維基解密爆料 又是俄國洩密？
「維基解密」7日公布大量密件，曝光美國中央情報局（CIA）發生最大規模機密文件，還揭發CIA各種駭客手法，入侵電腦、智慧手機、智慧電視、智慧車等來監控目標。
「維基解密」這次爆料引起關注，但未透露這批代號「7號金庫」（Vault 7）的密件由誰洩漏，有專家質疑，這可能是俄羅斯或其他外國政府是幕後藏鏡人。華府智庫戰略暨國際研究所資安專家路易斯說：「與其說這是內奸揭密，外國政府操刀的可能性更高。」
雖然維基解密聲稱，密件是CIA在職或離職員工及包商，當中有人將檔案交給維基解密，目的是想呼籲大眾提高警覺。
但美大選期間，維基解密公布的民主黨陣營電郵，就是俄國駭客爆料，這次專家認為，可能又是俄國或其他外國政府，駭得情報後再轉交維基解密爆料。
美國反情報單位前主管布萊納說，這次爆料將動搖美國在網路戰的優勢，對美軍和情報系統都不利。目前聯邦調查局已展開追查行動，希望找出誰是爆料者。
(中時電子報)
文章來源：CIA has stolen spying techniques from Russia allowing it to carry out 'false flag' attacks which fool targets into thinking they've been hacked by the Kremlin, WikiLeaks documents reveal
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