美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
美國今天對與北韓談判的呼籲表示懷疑，並且說，北韓領袖金正恩行為不理性，且可能不會對外交行動有反應。
法新社報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在安理會就北韓最近發射飛彈問題舉行秘密會議後告訴記者：「我們不是與一位有理性的人打交道。」
對於中國大陸所提恢復談判的呼籲，海利說：「如果這是其他國家，我們會談判，沒有問題。」
她在未指名金正恩之下，形容北韓領導人「是1位從未有理性行為的人，且思維不清晰」。
海利接著說：「我們正在重新評估未來如何處理北韓問題。」
不過，海利並未完全排除談判的可能性，她說：「所有的選項都已攤在桌面上。」但她明確表示，北韓必須展示尋求外交解決的意願。
海利說：「在我們認真考慮前，我們必須見到北韓的正面行動。」（譯者：中央社簡長盛）1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。