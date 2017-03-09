美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性

我要評比

美國今天對與北韓談判的呼籲表示懷疑，並且說，北韓領袖金正恩行為不理性，且可能不會對外交行動有反應。

法新社報導，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在安理會就北韓最近發射飛彈問題舉行秘密會議後告訴記者：「我們不是與一位有理性的人打交道。」

對於中國大陸所提恢復談判的呼籲，海利說：「如果這是其他國家，我們會談判，沒有問題。」

她在未指名金正恩之下，形容北韓領導人「是1位從未有理性行為的人，且思維不清晰」。

海利接著說：「我們正在重新評估未來如何處理北韓問題。」

不過，海利並未完全排除談判的可能性，她說：「所有的選項都已攤在桌面上。」但她明確表示，北韓必須展示尋求外交解決的意願。

海利說：「在我們認真考慮前，我們必須見到北韓的正面行動。」（譯者：中央社簡長盛）1060309

(中央社)