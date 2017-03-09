美將領：俄違反條約 部署陸基巡弋飛彈

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美國軍方今天首次公開指責俄羅斯違反冷戰時期核武條約，部署陸基巡弋飛彈。

美聯社報導，美國參謀首長聯席會議副主席塞爾瓦將軍（Gen. Paul Selva）今天在眾議院委員會上說，部署這種飛彈違反1987年中程核武條約的「精神和意旨」。

美國前總統歐巴馬政府曾指責莫斯科違反這項條約，但塞爾瓦今天的發言是首次證實俄羅斯已部署這種飛彈的新聞報導。

塞爾瓦說，部署這種飛彈「對我們在歐洲的大部分設施形成風險」。他並且表示，俄羅斯此舉是蓄意對北大西洋公約組織（NATO）造成威脅。（譯者：中央社簡長盛）1060309

(中央社)