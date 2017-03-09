WBC》只有2人是國民 以色列全隊都是美國人

以色列Nate Freiman(右)對中華隊敲出全壘打。(中央社)

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以色列在這次經典賽大放異彩，美媒《雅虎體育》稱之為「猶太人最新的奇蹟」。這不完全是種族刻板印象，而是猶太人實在很難與棒球兜在一起。事實上，以色列全隊只有投手李普茲是出生於以色列，另一名投手克雷莫持以色列護照，其餘包括總教練在內，全隊都是美國人，而且李普茲在預賽沒有上場，以色列幾乎是以全「美援」應戰。

一壘手戴克說：「就算你不是真的很虔誠，猶太人也已經少得可憐，在棒球界更是少到可以忽略。」負責組隊的雅各布斯是大聯盟太空人隊的球探，他發現如果只從國內挑選球員，他可能連一支像樣的球隊都組不出來。

「只能先搜尋海外的棒球員名單，看看有沒有人的名字念起來像是猶太人的名字。」但是這並不容易，因為猶太人是以母親的血統來追認，美國人的名字很多是父親取的，當然也就是美國人的名字，他只能從姓氏去找。雅各布斯透過臉書連絡上大聯盟勇士隊的沃許(Colin Walsh)，這個姓氏看起來有希望是猶太人，直到沃許潑了他一盆冷水：「我是愛爾蘭人」。

雅各布斯只好另想辦法。依照猶太律法，猶太人可以藉由聯姻擴大家族，因此雅各布斯改去尋找與猶太女人結婚的棒球員。皇家隊穆斯塔卡斯的妻子就是猶太人，他可以成為以色列國民，雖然他因傷無法出賽，但這下子人選就很多了。

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雅各布斯繼續擴大搜尋，只要球員的祖父母之一有猶太人血統，或是接受猶太人文化認同，完全不需要虔誠的信仰，全部都可以算做猶太人，為以色列國家隊效力。在他的努力下，今年初他帶回了一整支棒球隊，讓他們首度造訪聖城耶路撒冷與有名的哭牆，恭喜，你們是以色列人了！

投手齊德說：「這是我生平第一次跟整隊猶太人一起打球。」儘管很多球員是無意中成為猶太人的，但他們很快就展現以色列團結強悍的傳統，相繼打敗韓國隊與中華隊，以色列總理尼坦雅胡也以希伯來文在網路上祝賀他們。

義大利也不擅長棒球，但是他們徵召了許多「美援」，陣中有些球員連義大利語都不會講，但這讓他們在上屆比賽擊敗墨西哥與加拿大，首度晉級。事實是移民後裔回國效力的人絡繹不絕，以色列上屆也只有3人是本土球員，這些歐洲球隊因此成為一股不可小覷的力量。

以色列隊這次的成功也掀起了國內一波棒球熱，與其寄望大聯盟球員剛好娶到猶太女人，不如腳踏實地培植自己的球員。齊德看著這些開心練棒球的孩子說：「從美國找人回來打球，這當然很好。但我希望有朝一日，以色列能用這些孩子們來組成國家隊。」

(中時電子報)