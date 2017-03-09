洛杉磯市長選舉 賈西迪當選連任

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）今天在選舉中獲得壓倒性的勝利，當選連任，他將在未來5年半內繼續領導這個美國第2大城市。

路透社報導，根據今天開票結果，賈西迪贏得81%的選票。

在其他10位挑戰市長寶座中，最接近他得票數的是史瓦茲（Mitchell Schartz），但他只得到8%的選票。史瓦茲曾是前總統歐巴馬2008年競選總統時加州總幹事。

今年46歲的賈西迪屬於民主黨。由於洛城選舉日程的改變，他的第2任任期將是5年半而不是4年。（譯者：中央社簡長盛）1060309

(中央社)