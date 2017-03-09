伊斯蘭國完了？傳首腦逃跑

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恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經逃之夭夭。(圖片取自ibtimes)

媒體報導，傳聞恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）的首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已逃跑並藏匿沙漠民宅中，留下部隊指揮官與死忠支持者在摩蘇爾（Mosul）孤軍奮戰。

據了解，巴格達迪行蹤不定，為了怕被發現，很少使用可能遭到監控的通訊設備，而且經常頻繁變更藏身處。根據美國與伊拉克情報單位消息指出，巴格達迪或已棄城逃離，可能藏身於熟悉的沙漠村落中，寄居於支持者家中，而非與戰士待在戰區。

巴格達迪在摩蘇爾大清真寺的講壇上發表演講，自居「哈里發」，自稱是穆斯林世界的領袖。巴格達迪最後一次現身在去年11月初、摩蘇爾之役剛開始不久時，他當時呼籲追隨者「與異教徒奮戰，讓他們血流成河」。

摩蘇爾是伊拉克第二大城，自2014年中落入IS掌控。而美軍撐腰的隨著伊拉克政府軍相繼收復失土，至1月已完全收復摩蘇爾市的東半部，於上月開始跨越底格里斯河，準備收復西半部。

情報機構指出，IS在社群媒體上的活動近期大幅減少，政府軍在摩蘇爾取得勝利只是時間的問題。

(中時電子報)