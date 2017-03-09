下午鋒面生成 北台灣降雨機率增

中央氣象局表示，今天白天冷氣團減弱，各地氣溫稍微回升；下午起鋒面生成，天氣又變得不穩定，北台灣降雨明顯，並可能伴隨雷雨。

今天清晨氣溫仍低，降雨也較為緩和一些，台南以北到宜蘭、花蓮低溫約攝氏13到15度，台東及高屏地區低溫約17、18度，白天各地氣溫稍回升，北部高溫約19到21度，中南部高溫回升較為明顯，可以來到24到26度，東半部的宜、花、東約17到22度。

下午起鋒面在台灣附近生成，天氣又變得比較不穩定，北部、東北部地區降雨明顯，並可能有局部較大雨勢伴隨雷雨出現；其他地區也有局部短暫陣雨，外出仍要攜帶雨具較為保險。

空氣品質預報方面，中部、雲嘉南及金門為橘色提醒，對敏感族群不健康，高屏為紅色警示，對所有族群不健康，其他地區為良好到普通，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060309

(中央社)