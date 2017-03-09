投資人認真看待美存量大增 油價下滑

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彭博報導，由於投資人終於對美國創紀錄的石油儲存量認真看待，油價跌到今年以來低點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）4月交割價格跌2.86或5.4%，報每桶50.28美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油5月交割價格跌2.81美元或5%，報每桶53.11美元。

根據美國政府公布的數據，上週石油供給量大幅攀升821萬桶，創1982年以來高點，產量也達到1年以來高點。（譯者：中央社簡長盛）1060309

(中央社)