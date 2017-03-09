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NBA》糗! 騎士波格特確定報銷

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波格特
騎士隊波格特(左)受傷，由瓊斯攙扶退場。(美聯社資料照)

騎士中鋒波格特7日首場比賽就因左小腿脛骨骨折退場，經診斷後不需動手術，但確定本季已經報銷。根據ESPN報導，他很快就會被騎士隊釋出，總計生涯在騎士隊只打了58秒，這實在是令人哭笑不得的結局。

波格特是2005年選秀狀元，去年季外因杜蘭特加盟而被勇士隊釋出，本季被交易到七六人之後自請買斷，雖然進攻能力低下，但他擅長防守與籃板，且在交易大限後才投入自由市場，一度有多支強隊向他招手。波格特的傷勢預計可在季外痊癒，應可趕上明年開季。

騎士主將詹姆斯說：「這令人沮喪，我們本來很興奮他能加盟，這是他的不幸，也是我們球隊的不幸。」目前騎士稍覺欣慰的是傷癒的射手J.R.史密斯已經回復練球，近期就能回歸。

(中時電子報)

才打58秒！波格特騎士首秀左腳骨折
詹姆斯：騎士簽波格特 就為對付勇士
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關鍵字：波格特騎士小牛
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